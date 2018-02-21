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50 bin esnaf genç işçi için başvurdu

50 bin esnaf genç işçi için başvurdu
Hükümet, milyonlarca esnafın iş yükünü hafifletecek, can suyu olacak, maaş, prim ve vergi desteğini sürdürürken, genç eleman başına 15 bin lira maaş teşviğini de başlattı. Yeni yılda 18-25 yaş aralığında genç eleman çalıştıracağını bildiren esnaf sayısında adeta patlama yaşandı. Yılın ilk aylarında yaklaşık 50 bin esnaf başvuru yaptı.


HAZAL ATEŞ
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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