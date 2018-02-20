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Erken i başladı

Erken yaz indirimi başladı
Piyasayı canlandırmak ve satışları artırmak için türlü yeni model deneyen perakendeci, bu kez turizmcinin yolundan gitti. gelmeden 'Erken yaz fırsatı' adı altında yaz koleksiyonundan belli başlı parçalar ile önceki yaz sezonundan kalan ve mevsimsiz olarak tabir edilen ürünleri yüzde 50'ye varan indirimler ve kampanyalarla satışa çıkaran markalar, bu şekilde yeni sezona bir adım önde girmeyi hedefliyor. Firma temsilcileri, yabancı markaların bahar-yaz sezonunu Şubat sonunda açtıklarını, dolayısıyla aradaki açığı kapatmak için yerli markaların da böyle bir modele geçtiğini söyledi.

■ Pınar Çelik NACAR
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