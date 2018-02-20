Erken yaz indirimi başladı

Piyasayı canlandırmak ve satışları artırmak için türlü yeni model deneyen perakendeci, bu kez turizmcinin yolundan gitti. Yaz gelmeden 'Erken yaz fırsatı' adı altında yaz koleksiyonundan belli başlı parçalar ile önceki yaz sezonundan kalan ve mevsimsiz olarak tabir edilen ürünleri yüzde 50'ye varanindirimler ve kampanyalarla satışa çıkaran markalar, bu şekilde yeni sezona bir adım önde girmeyi hedefliyor. Firma temsilcileri, yabancı markaların bahar-yaz sezonunu Şubat sonunda açtıklarını, dolayısıyla aradaki açığı kapatmak için yerli markaların da böyle bir modele geçtiğini söyledi.
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