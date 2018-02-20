Çeşme uçacak
Daha çok yerli turistin ilgi gösterdiği Çeşme Alaçatı’ya havalimanı için ihale 20 Nisan’da yapılacak. Çeşme, havalimanıyla zengin yabancı turistin tatil adresi olacak
ULAŞIM KISALACAK
Havalimanının hayata geçmesiyle Çeşme Alaçatı'ya ulaşım süresi kısalacak. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın yükü azalırken, Çeşme Alaçatı üst gelir grubunun tatil adresi olma iddiasını güçlendirecek. Yerli turistin gözdesi Çeşme'ye yabancı akını da yaşanacak. Turizmciler, bir turizm beldesinin dünyada markalaşabilmesi için havaalanına, ulaşım ağına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Küçük bir destinasyon olan komşudaki Sakız ve Kos Adası'nda bile havalimanı var. Havalimanı, Çeşme turizmi için önemli bir hamle" yorumunu yapıyor. Havaalanının sadece Çeşme için değil Türkiye için büyük bir kazanç olacağını ifade eden turizmciler, "Çeşme yüksek gelir düzeyine hitap etmesiyle Türkiye'nin turizm çeşitliliği açısından büyük bir avantajıdır. Çeşme'nin artık Güney İspanya ve Güney İtalya ile rekabet şansı olacak" diye konuşuyor. Başbakan Binali Yıldırım, 2016 yılında, İzmir'de 35 proje hayata geçireceklerini müjdelemiş ve bu projeler arasında Çeşme- Alaçatı Havalimanı'nı da duyurmuştu.
TURİST SAYI SI 1.5 MİLYONU BULACAK
■ İzmir'in Çeşme ilçesine gelen yerli ve yabancı turist sayısında 2017 yıl sonu verilerine göre yüzde 14 artış yaşandı. Geçen yıl Çeşme'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısı 800 bin 113 olarak belirlendi. Turizmciler yapılacak havaalanı ile Çeşme'ye gelen turist sayısının 1.5 milyona dayanmasını beklediklerini açıkladı. 2017 verilerine göre, Çeşme'ye gelen yerli turist sayısı 727 bin 260 ile 2016 yılına göre yüzde 12 artış gösterirken, yabancı turist sayısında da 72 bin 853 kişiyle yüzde 39 yükseliş oldu. Çeşme'de, 2017 yılında geceleme sayılarında da artış yaşandı. 2 milyon 19 bin 868 geceleme ile 2016'ya göre yüzde 15 oranında artış gerçekleşti.
Etiketler: turist , Çeşme Alaçatı , İzmir , İstanbul , Türkiye , TURİZM , Adnan Menderes Havalimanı
- 20 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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