22 milyon hanede ‘EnVer’ çalışması

Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlığı, enerji verimliliği (EnVer)çalışmaları kapsamında tüm haneleriilgilendirecek önemli bir dizi düzenlemeiçin düğmeye bastı. Yapılacak çalışmalarkapsamında 22 milyon hanenin enerjiverimliliği envanteri çıkarılacak.Bunun için Türkiye'deki binalara ilişkinbaşlıca özellikler ile birlikte kentsel vekırsal alanlardaki binaların sayısı vetipolojisini içeren bir envanter çalışmasıyapılıp, ulusal bir veri tabanı kurulacak.Binalarda yerinde üretim ve yenilenebilirenerji üretimi yaygınlaştırılacak,modellere desteklemeler deyapılacak.
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