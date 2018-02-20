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22 milyon hanede ‘EnVer’ çalışması

22 milyon hanede ‘EnVer’ çalışması
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği (EnVer) çalışmaları kapsamında tüm haneleri ilgilendirecek önemli bir dizi düzenleme için düğmeye bastı. Yapılacak çalışmalar kapsamında 22 milyon hanenin enerji verimliliği envanteri çıkarılacak. Bunun için 'deki binalara ilişkin başlıca özellikler ile birlikte kentsel ve kırsal alanlardaki binaların sayısı ve tipolojisini içeren bir envanter çalışması yapılıp, ulusal bir veri tabanı kurulacak. Binalarda yerinde üretim ve yenilenebilir enerji üretimi yaygınlaştırılacak, modellere desteklemeler de yapılacak.


Barış ŞİMŞEK
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