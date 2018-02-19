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Lüks şov

Lüks şov
Uluslararası Boat Show Eurasia Tuzla Fuarı, 800 milyon lira değerindeki 276 tekneyle kapılarını açtı. İstanbul Tuzla'daki Viaport Marina'da 25 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda, tekne fiyatları 2 bin 500 lira ile 50 milyon lira arasında değişiyor. Alıcılara, 48 aya varan taksit fırsatı da sunuluyor. Fuarda, 25 metre altı tekneler karada, diğerleri denizde sergileniyor. 35 ünlü markanın 2018 lansmanlarının yapıldığı fuarda, ilk kez, görücüye çıkan tekneler arasında, 50 milyon lira fiyatıyla Majesty 110 dikkat çekti. Tekne, 10 knot hızda 75 litre yakıt tüketiyor. Gulf Craft'ın ürettiği 33.40 metrelik 3 katlı teknenin, 3 güvertesi, 6 kamarası var. 2 Flybridge'ı bulunan ve bir tanesinde denizin ortasında jakuzi keyfi yaşatan Majesty 110'da, banyoda ayna içine gizli TV, son teknoloji mutfak gibi birçok lüks sunuluyor.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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