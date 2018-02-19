Uluslararası Boat Show EurasiaTuzla Fuarı, 800 milyon lira değerindeki276 tekneyle kapılarını açtı. İstanbulTuzla'daki Viaport Marina'da 25 Şubat'akadar ziyaretçilerini ağırlayacak olanfuarda, tekne fiyatları 2 bin 500 lira ile 50milyon lira arasında değişiyor. Alıcılara,48 aya varan taksit fırsatı da sunuluyor.Fuarda, 25 metre altı tekneler karada,diğerleri denizde sergileniyor. 35 ünlümarkanın 2018 lansmanlarının yapıldığıfuarda, ilk kez, görücüye çıkantekneler arasında, 50 milyonlira fiyatıyla Majesty110 dikkatçekti.Tekne, 10knot hızda75 litre yakıttüketiyor. GulfCraft'ın ürettiği 33.40metrelik 3 katlı teknenin,3 güvertesi, 6 kamarası var.2 Flybridge'ı bulunan ve birtanesinde denizin ortasında jakuzi keyfiyaşatan Majesty 110'da, banyoda ayna içinegizli TV, son teknoloji mutfak gibi birçoklüks sunuluyor.
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