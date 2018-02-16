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Makine alımlarında 2 yıl yok

Makine alımlarında 2 yıl KDV yok
Sanayi Bakanı Faruk Özlü, 2018 ve 2019'da makine ve teçhizat alımlarında almamayı hedeflediklerini belirterek, "Şu anda ancak teşvik belgesi alan yatırımlarda KDV istisnası uygulanıyor. Yeni düzenlemede inşallah her türlü yatırımda, makine ve teçhizat alımını kolaylaştırmış olacağız" dedi. Özlü, makine sektörü olmadan sanayileşmeden bahsedilemeyeceğini söyledi.
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