Gayrimenkule yeni kaynak

Türkiye'nin ilk GYO sukuk ihracı, Halk GYO ve Halk Yatırım işbirliğinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tamamlandı. Halk GYO'nun fon kullanıcısı olduğu ihraç, Halk Varlık Kiralama'nın ihraççı varlık kiralama şirketi olarak yer aldığı ilk işlem oldu. 100 milyon lira nominal değerli kira sertifikasının basit getirisi yüzde 13.25 oranında gerçekleşecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bu ihracın gayrimenkul sektöründe bir ilk olduğunu belirterek, "Yatırımcıların kısa vadeli mevduat yatırım alışkanlıklarını, daha iyi getiriyle uzun vadeye yönlendirmeleri konusunda alternatif ürünler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin ise 2010'da kurulan Halk GYO'nun portföyünü yaklaşık 5 kat büyüterek bugün 2.2 milyar lira seviyesine ulaştırdığını belirtti. Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya da nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 100 milyon lira tutarlı kira sertifikalarını, ilk defa bir GYO tarafından ihraç edilen bir kira sertifikası olması nedeniyle çok önemsediklerini vurguladı.