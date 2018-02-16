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Ayıplı malda şirketi de sorumlu

Ayıplı malda kargo şirketi de sorumlu
Tüketiciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tekin, internetten yapılan alışverişlerde ürün ayıplı çıkarsa veya tüketici koşulsuz cayma hakkını kullanmak istediğinde satış yapılan firma bulunamazsa şirketinin de zincirleme olarak sorumlu olduğunu söyledi. Tekin, ''na göre, bir ürünü sağlayan, aktaran, dağıtımını sağlayan bütün firmalar birbirine müteselsil, birbirlerine kefiller" dedi.
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