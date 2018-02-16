Ayıplı malda kargo şirketi de sorumlu

Tüketiciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi AyhanTekin, internetten yapılan alışverişlerde ürün ayıplı çıkarsa veya tüketici koşulsuz cayma hakkını kullanmak istediğinde satış yapılan firma bulunamazsa kargo şirketinin de zincirleme olarak sorumlu olduğunu söyledi. Tekin, 'Tüketici Kanunu'na göre, bir ürünü sağlayan, aktaran, dağıtımını sağlayan bütün firmalar birbirine müteselsil, birbirlerine kefiller" dedi.
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