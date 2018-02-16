1.5 milyon kişiye iş
Kasım ayı işsizlik oranları açıklandı. Buna göre, işsiz sayısı düşerken, oran 1.8 puan azalarak 10.3 oldu. Son 1 yılda işe girenlerin sayısı 1.5 milyon kişiye ulaştı
İşgücü, 2017'nin Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 9 bin kişi artarak 31 milyon 790 bin kişi olarak gerçekleşti. Son 1 yıldır 1.5 milyon kişiye ek istihdam sağlandığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "1 milyon 27 bin kişilik işe yerleştirme rekorumuzu 2018 yılında inşallah daha güçlü şekilde ortaya koyacağımız politikalar sonucunda daha yüksek rakamlara ulaştırma konusunda kararlıyız" dedi.
Hazal ATEŞ
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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