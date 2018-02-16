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1.5 milyon kişiye iş

Kasım ayı oranları açıklandı. Buna göre, işsiz sayısı düşerken, oran 1.8 puan azalarak 10.3 oldu. Son 1 yılda işe girenlerin sayısı 1.5 milyon kişiye ulaştı

1.5 milyon kişiye iş
Hükümetin le mücadele için yürüttüğü 'her eve iş' seferberliği meyvelerini verdi. İşsizlik oranı Kasım 2017'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.8 puan azaldı ve yüzde 10.3 oldu. Aynı dönemde 1 milyon 448 bin kişi artış gösterdi. Ttarım sektöründe çalışan sayısı 244 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.6'sı tarım, yüzde 19.2'si sanayi, yüzde 7.6'sı inşaat, yüzde 54.6'sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.



İşgücü, 2017'nin Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 9 bin kişi artarak 31 milyon 790 bin kişi olarak gerçekleşti. Son 1 yıldır 1.5 milyon kişiye ek istihdam sağlandığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "1 milyon 27 bin kişilik işe yerleştirme rekorumuzu 2018 yılında inşallah daha güçlü şekilde ortaya koyacağımız politikalar sonucunda daha yüksek rakamlara ulaştırma konusunda kararlıyız" dedi.


Hazal ATEŞ
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