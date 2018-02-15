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u tek hane

Tarım enflasyonu tek hane
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda ve alkolsüz içeceklerin ardından Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nde de un tek haneye düştüğünü belirtti. Bayraktar, "Hem tarım ÜFE'de hem gıda ve alkolsüz içeceklerde 2018'e tek haneyle girildi. Tarım ÜFE'de enflasyon Aralık ayına göre 6.78 puan azaldı" dedi.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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