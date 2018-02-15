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1 trilyona koşuyor

Mevduatlar 1 trilyona koşuyor
'de tasarruf ı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 14.4 artarak 930.3 milyar liraya ulaştı. Kişi başı tasarruf miktarı geçen yıl 11 bin 500 lirayı aştı. İstanbul, geçen yıl biriken 400.6 milyar liralık tasarruf miktarıyla 81 kentin lideri oldu. İstanbul'da kişi başına tasarruflar da 26 bin 658 liraya ulaştı.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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