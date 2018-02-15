Mevduatlar 1 trilyona koşuyor

; 20 / 10 13 / 7 10 / 0 2 / -6 14 / 2 16 / 5 11 / 1 19 / 12 3 / -7 15 / 2 15 / 7 12 / 2 13 / 2 14 / 0 8 / 0 11 / 3 9 / 1 5 / -2 11 / -1 9 / 0 15 / 6 12 / 6 10 / 0 11 / 0 15 / 6 13 / 3 13 / 2 10 / 1 12 / 0 10 / 0 2 / -4 11 / 1 14 / 5 14 / 9 11 / 1 8 / -2 18 / 8 14 / 4 8 / 0 11 / 7 14 / 8 13 / 5 10 / 1 12 / 2 2 / -5 8 / -1 13 / 0 12 / 1 11 / 0 13 / 0 15 / 8 14 / 6 14 / 3 10 / 0 12 / 3 14 / 6 12 / 6 20 / 11 10 / -1 11 / 2 12 / 1 12 / 8 19 / 8 16 / 7 15 / 3 14 / 10 11 / 4 12 / 6 10 / -1 16 / 7 11 / 5 10 / 4 16 / 5 14 / 8 11 / 1 9 / 1 6 / -2 15 / 5 9 / -1 13 / 6 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak tasarruf Türkiye'de mevduatları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 14.4 artarak 930.3 milyar liraya ulaştı. Kişi başı tasarruf miktarı geçen yıl 11 bin 500 lirayı aştı. İstanbul, geçen yıl biriken 400.6 milyar liralık tasarruf miktarıyla 81 kentin lideri oldu. İstanbul'da kişi başına tasarruflar da 26 bin 658 liraya ulaştı.
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