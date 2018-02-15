İstihdam sağlayana OSB’de bedelsiz arazi
Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. En az 10 istihdam şartı aranıyor...
METREKAREDE DE BELİRLEYİCİ
Planlı alanda kendi imkanlarıyla altyapı inşaatları tamamlanan ve Bakanlık kredisi kullanmamış OSB'ler ile altyapı inşaatları tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş OSB'lerde de müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, tahsis edilmemiş parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi yapılabilecek. Kredi taksitleri devam eden OSB'lerde kanunun ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsis yapılan katılımcılar, müracaat etmeleri ve müteşebbis heyet veya genel kurul kararıyla taleplerinin uygun bulunması halinde, belirtilen asgari istihdam sayısını sağlamaları şartıyla tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisinden yararlanabilecek. Parsel tahsisinde, gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik sırası, yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve yüksek teknoloji gibi faktörlere göre yönetim kurulunca belirlenecek. Parsel tahsisi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, 5 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 10 kişilik, 5 bin metrekareden büyük 10 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 20 kişilik, 10 bin metrekareden büyük 20 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 30 kişilik ve 20 bin metrekareden büyük parseller için en az 50 kişilik istihdam taahhüt etmesi gerekecek.
Yatırımcının belirlenen şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımı tamamlamadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın parsel tahsisi iptal edilecek. Bu durumda taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve tesisler tazminat veya bedel ödenmeksizin OSB'ye geçecek.
Etiketler: osb , Resmi Gazete , istihdam
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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