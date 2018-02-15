6.2 milyona AGİ desteği

Hükümet, asgari ücretin yıl içinde vergi dilimi nedeniyle düşmemesi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) desteği veriyor. 2 yıldır geçici düzenlemeyle verilen destek, Meclis'teki torba yasa tasarısıyla kalıcı hale getiriliyor. Maliye BakanıNaci Ağbal, AGİ desteğinden 6 milyon 245 bin325 çalışanın yararlanacağını belirtti. Ağbal, şöyle konuştu: "Bekar veya evli, eşi çalışan bir kişi Eylül'de 36.3, Ekim'de 86.3, Kasım'da 86.3, Aralık'ta 86.3 lira her ay bir ilave vergi indirimi almış olacak. Evli, eşi çalışan bir çocuklu kişi Eylül'de 13.4, Ekim'de 63.4, Kasım'da 63.4, Aralık'ta 63.4 lira vergi indirimi alacak. Evli, eşi çalışmayan kişi Eylül'de 5.8, Ekim'de 55.8, Kasım'da 55.8, Aralık'ta 55.8 lira vergi indiriminden faydalanacak. Evli, eşi çalışan iki çocuklu kişi Ekim, Kasım, Aralık'ta 40.6'şarlira vergi indirimi almış olacak. Evli, eşi çalışmayan bir çocuklu kişi, Ekim'de 33, Kasım'da 33, Aralık'ta 33 lira vergi indirimi alacak. Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu veya evli, eşi çalışan üç çocuklu kişi için ise Ekim, Kasım, Aralık'ta 10.1'erlira vergi indirimi uygulanacak."
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