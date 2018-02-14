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Üreticide 4.5 markette 17 TL

Üreticide 4.5 markette 17 TL
Biber üreticisi Suat Bars, 'da kıl sivri in 17 liraya satıldığını, tarlada ise fiyatın 5-6 lira arasında olduğunu belirtti. Tüketicinin daha ucuz biber yemesi için, aradaki fiyat farkının az olması gerektiğini ifade eden Bars, "Biz buna anlam veremiyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. 5 liraya zor satıyoruz" diye konuştu.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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