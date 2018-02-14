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5g işbirliği

5g işbirliği
Turkcell ile , 5G teknolojilerinin hayata geçirilmesine yönelik iyi niyet mektubu imzaladı. Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Büyüyen şehirler için hayatı kolaylaştıracak yerel uygulamalar da geliştireceğiz" dedi. Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim de "İşbirliği, Türkiye'nin inovasyon hedeflerine katkıda bulunacak" diye konuştu.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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