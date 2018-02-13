Üçüncü havalimanına 3 bin 500 güvenlikçi

İstanbul YeniHavalimanı, yaklaşık 3 bin500 kişiyle Türkiye'de ençok güvenlik görevlisinesahip havalimanı olacak.İGA Güvenlik HizmetleriAŞ, başvuruları almayadevam ediyor. Başvurularıntamamlanmasının ardından,uygun görülen adaylar sözlümülakata çağrılacak. Mülakatıbaşarıyla tamamlayan adaylar,Nisan'dan itibaren İstanbulMecidiyeköy'deki HasanKalyoncu Üniversitesi EğitimMerkezi'nde eğitime tabitutulacak. Eğitimi başarıylatamamlayanlar, Temmuzayı itibarıyla işbaşı yapmayabaşlayacak. İstihdam edilengüvenlik görevlileri için isteğebağlı olarak, ücretsiz maksimum4 kişilik lojmanlar ve sosyal alantahsis edilecek. Havalimanınınyapımı ve 25 yıllığına işletmesiniüstlenen İGA, özel güvenlikşirketini kendi bünyesindekurarak özellikle sivil havacılıkgüvenliği konusunda uzman birpersonel kitlesi oluşturmayıhedefliyor. Güvenlik ServisleriOrganizasyon Birliği DerneğiBaşkanı Murat Kösereisoğlu,"Nitelikli eleman alınmasıgerekiyor" dedi. Kösereisoğlu,yeni havalimanı için alınacaközel güvenlikçilerin uzun süreeğitilmesi gerektiğini söyledi.
KARALAMA KAMPANYASI Türkiye'nin dev projelerinden üçüncü havalimanının inşaatıyla ilgili bazı yayın organları tarafından yapılan haberlerde, 400'den fazla işçinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak hiçbirdayanak gösterilmedi. Hayali tanıklarla yapılan yayınların üçüncü havalimanını karalamaya yönelik algı operasyonu olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili olarak İGA yönetiminin hukuki süreci başlattığı öğrenildi.
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