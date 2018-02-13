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na 3 bin 500 güvenlikçi

Üçüncü havalimanına 3 bin 500 güvenlikçi
Yeni Havalimanı, yaklaşık 3 bin 500 kişiyle 'de en çok güvenlik görevlisine sahip havalimanı olacak. İGA Güvenlik Hizmetleri , başvuruları almaya devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından, uygun görülen adaylar sözlü mülakata çağrılacak. Mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar, Nisan'dan itibaren İstanbul Mecidiyeköy'deki Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi'nde eğitime tabi tutulacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, Temmuz ayı itibarıyla işbaşı yapmaya başlayacak. İstihdam edilen güvenlik görevlileri için isteğe bağlı olarak, ücretsiz maksimum 4 kişilik lojmanlar ve sosyal alan tahsis edilecek. Havalimanının yapımı ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, özel güvenlik şirketini kendi bünyesinde kurarak özellikle sivil havacılık güvenliği konusunda uzman bir personel kitlesi oluşturmayı hedefliyor. Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği Başkanı Murat Kösereisoğlu, "Nitelikli eleman alınması gerekiyor" dedi. Kösereisoğlu, yeni havalimanı için alınacak özel güvenlikçilerin uzun süre eğitilmesi gerektiğini söyledi.


KARALAMA KAMPANYASI
Türkiye'nin dev projelerinden nın inşaatıyla ilgili bazı yayın organları tarafından yapılan haberlerde, 400'den fazla işçinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak hiçbir dayanak gösterilmedi. Hayali tanıklarla yapılan yayınların üçüncü havalimanını karalamaya yönelik algı operasyonu olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili olarak yönetiminin hukuki süreci başlattığı öğrenildi.
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