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Parasını getirene verilecek

Parasını getirene teşvik verilecek
Hükümet güvenilir liman arayan sermayeyi Türkiye'ye çekmek için tüm imkanları seferber ediyor. Bu kapsamda nitelikli sermayeyi Türkiye'ye çekmek için ekonomi paketi devreye alındı. Yeni kurulan, yatırım belgesi alan sermaye şirketleri için vergide büyük kolaylıklar sağlanıyor. Bu kapsamdaki sermaye şirketleri yurt dışından sermaye olarak getirdiği döviz için kur farkı ödemeyecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu hamleyle nitelikli sermaye ve işgücünün yeni adresinin Türkiye olacağı mesajını verdi.


Hazal ATEŞ
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