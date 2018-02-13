Parasını getirene teşvik verilecek

Hükümet güvenilir liman arayan sermayeyi Türkiye'ye çekmek için tüm imkanları seferber ediyor. Bu kapsamda nitelikli sermayeyi Türkiye'ye çekmek için ekonomi paketi devreye alındı. Yeni kurulan, yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketleri için vergide büyükkolaylıklar sağlanıyor. Bu kapsamdaki sermaye şirketleri yurt dışından sermaye olarak getirdiği döviz için kur farkı ödemeyecek. Maliye Bakanı NaciAğbal, bu hamleyle nitelikli sermaye ve işgücünün yeni adresinin Türkiye olacağı mesajını verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.