Emekliye asgari ücret formülü

YAKLAŞIK 9 milyon SSK veBağ-Kur emeklisi yılda ikikez enflasyona endeksli zamalıyor. Ocak'ta yüzde 5.69 zamalan emekliler, Temmuz artışınıda merakla bekliyor. Emekliler,Temmuz zammı için enflasyonverilerini takibe alırken, yeni birçalışma gündeme geldi.Emeklilerin aldıkları endüşük maaşın asgari ücret ileeşitlenmesi üzerinde duruluyor.Bu formül özellikle düşük maaş alanemeklilerin yüzünü güldürecek. Bunagöre; tüm emekli maaşları asgariücretten daha az olmayacak. Busağlanırsa özellikle 2000'den sonraemekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kurtarım emeklilerinin maaşlarındaciddi zamlar yapılacak. Şu andauygulanan net bin 603 lira 12kuruşluk asgari ücret, emeklimaaşının da tabanını oluşturacak.Böylece tüm emekli maaşları bin 603liranın üzerinde olacak.
Halen en düşük maaş Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988,91,esnaf emeklilerinde bin 405, SSKemeklilerinde ise 935,60 lira.En düşük Bağ-Kur tarım emeklisiaylığında 614,21, en düşük esnafemeklisi aylığında 198,12 lira, endüşük SSK emeklisi aylığında 667,52lira artış yaşanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.