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Dünyanın en uzun oteli 356 metre

2008 yılında inşası başlayan otelin çatısında yüzme havuzu bulunuyor.

Dünyanın en uzun oteli 356 metre
Dünyanın en uzun oteli rekorunu elinde tutan Dubai, kendi rekorunu kırıyor. Yeni açılan Gevora Hotel, 356 metrelik uzunluğu ile dünyanın en uzun oteli oldu. Gevora'dan önce dünyanın en uzun oteli ünvanı yine 'deki JW Marriott Marquis otelindeydi. Yapımına 2008 yılında başlanan 75 katlı 'in, 528 odası ve 5 restoranı bulunuyor.


En küçük odası 43 metrekare olan otelde, lüks spa, sağlık kulübü ve jakuzzi yer alıyor. Ayrıca Dubai sadece dünyanın en yüksek oteline değil, 828 metre ile en yüksek binasına da ev sahipliği yapıyor.
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