Dünyanın en uzun oteli 356 metre

Dünyanın en uzun oteli rekorunu elinde tutan Dubai, kendi rekorunu kırıyor. Yeni açılan Gevora Hotel, 356metrelik uzunluğu ile dünyanın en uzun oteli oldu. Gevora'dan önce dünyanın en uzun oteli ünvanı yine Dubai'deki JWMarriott Marquis otelindeydi. Yapımına 2008 yılında başlanan 75 katlı Gevora Hotel'in, 528 odası ve 5 restoranı bulunuyor.
En küçük odası 43 metrekare olan otelde, lüks spa, sağlık kulübü ve jakuzzi yer alıyor. Ayrıca Dubai sadece dünyanın en yüksek oteline değil, 828 metre ile en yüksek binasına da ev sahipliği yapıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.