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cıya ayda 16 bin TL

Uzlaştırmacıya ayda 16 bin TL
Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nın, adli yükü azaltmak için uygulamaya koyduğu cılık büyük ilgi gördü. Yrd. Doç. Dr. Sinan Bayındır da 'uzlaştırma'nın kitabını yazdı. Yaklaşık 600 bin dosyanın uzlaştırmacı beklediğini anlatan Bayındır, 11 Mart'ta yapılacak sınavla 17 bin uzlaştırmacının daha alınacağını belirtti. Bayındır, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanların kısa eğitimin ardından 'uzlaştırmacı' olabileceğini ve ayda 6 bin ile 16 bin lira arasında gelir elde edebileceğini söyledi.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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