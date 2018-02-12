Algı operasyonuna reformla yanıt

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hükümetin ekonomiye büyük ivme kazandıracak reform paketinin 'iş yapmakolaylığı' endeksinde Türkiye'nin 60'ıncı sıradan 20'nci sıraya yükselmesini sağlayacağını belirterek, "Bu paket, özellikle son dönemde Türkiye ekonomisine yönelik yürütülen algı operasyonlarına tokat gibi bir cevap olacak" dedi. "1 saatte, sadece ticaret sicil müdürlüğüne giderek şirketinizi kurabileceksiniz" diyen Hisarcıklıoğlu, kapı kapı dolaşma devrinin sona erdiğini, tek noktadan tüm işlemlerin halledilebileceğini anlattı.
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