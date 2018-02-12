2 havalimanı parası cepte

Türkiye'de, 2007-2017 döneminde ithal cep telefonu için ödenen tutar, 10.5milyar euro (12.8 milyar dolar) olan İstanbul Yeni Havalimanı maliyetinin yaklaşık 2 katına ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ithal edilen telefon sayısı bu dönemde 142.4 milyona ulaşırken, ödenen tutar ise 23 milyar 708 milyon 146bin dolar oldu. En fazla cep telefonu ithalatı 15 milyon 811 bin 936 adetle 2007'de gerçekleştirildi. En fazla ödeme yapılan yıl ise 3 milyar 136 milyon 596 bin dolarla 2015 oldu. Geçen yıl bu tutar 2 milyar 832 milyon 552 bin dolar olarak gerçekleşti. Akıllı telefonların üretim süreçlerinde yer alan Çin, en fazla ithalat yapılan ülke oldu. Türkiye, 2007-2017 yıllarında 3 milyon 374 bin 449 cep telefonu ihraç ederken, elde edilen gelir 297 milyon 474 bin 478 doları buldu.
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