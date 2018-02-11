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En fazla harcıyor

Son iki yıldır bazı sıkıntılara ragmen yüksek oranlı büyüme trendi yakalayan Iran turizm pazarından bu yıl da iyimser beklentiler sürüyor.

En fazla İranlı turist harcıyor

Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 2016 yılında ülkemizi ziyaret eden sayısı 1 milyon 665 iken, 2017 yılında yüzde 50.2 gibi çok yüksek bir oranda artış göstererek bu sayı 2 milyon 501 bine ulaştı.

TÜROB, İranlı sayısında bu yıl da artış beklendiğini, özellikle Mart ayındaki Nevruz döneminde İranlı ziyaretçi sayısının artmasının öngörüldüğü değerlendirmesini yaptı. İranlı turistlerin harcama düzeyinin yüksek olduğu ifade edilen TÜROB raporunda, İranlı turistlerin yaptıkları geceleme sayısının ortalama 6 gece ve kişi başı harcamanın 1.000 dolar olduğu belirtildi. Türkiye'i ziyaret eden yabancıların ortalama harcaması 630 dolar düzeyinde bulunuyor.

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