Öğrencilere ücretsiz kurs

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokullarda Türkçe ve matematikte eksikliği olan öğrenciler için ücretsiz destekleme kurs programı başlatacak. İlkokul Yetiştirme Programı (İYEP) ismi verilen program, yeni eğitim öğretim döneminde 12 ilde pilot olarak uygulanacak. Gelecek yıl ise Türkiye genelinde uygulanacak.