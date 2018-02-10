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Köyüne dönene 300 koyun + maaş

Köyüne dönene 300 koyun ve maaş verilmesini içeren proje için düğmeye basıldı. Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Köyüne dönene 300 koyun + maaş
Gıda, ve Hayvancılık Bakanı'nın "Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol" projesi kapsamında köyüne geri dönene 300 koyun artı maaş verileceğine yönelik açıklaması heyecan yarattı. Projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; geri dönüş yapanlara 300 damızlık koyun verilmesi planlanıyor. Koyunlara bakacak bir kişiye ise asgari ücret üzerinden maaş artı sigorta gündemde.
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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yusuf yusuf

Ak. partinin bu gune kadar yaptiklarini görmeyip ne yapti akp diye aniranlar, bunlari görmez ve görmek istemezler. kör olasicalar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 10.02.2018 18:00
Memo Memo

Ben dahil büyük şehirlerde 1 tane emekli kalmaz tam emekli bu iş toprağı tarımı ateşler sağlığımız organik hale dönüşür ülke olarak kimseye muhtaç kalmayız emekli olarak inşallah proje içinde yer alırız ve işe katkı sağlamış oluruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 10.02.2018 07:17
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