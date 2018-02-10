Kesintisiz doğalgaz altyapısı tamam

ENERJİ ve Tabii KaynaklarBakanlığı'nın BOTAŞ bünyesindehizmete aldığı Hatay Dörtyol FSRU(Sıvılaştırılmış doğalgaz depolama vegazlaştırma ünitesi) Terminali ile Türkiyerekor tüketim taleplerini, sistemde yaşanacakarıza veya bir ülkeden kaynaklanankısıntılardan etkilenmeden doğalgaz talebinikarşılayabilecek altyapıya ulaştı.
MİLLİ ENERJİ POLİTİKASI 263 bin metreküp LNG depolama kapasitesi ile dünyanın en büyük depolama kapasitesine sahip FSRU tesisi olan Dörtyol FSRU, asgari 15 milyon, azami 20 milyon santimetreküp günlük gazlaştırma kapasitesi ve gaz formundaki 167 milyon santimetreküp LNG miktarı ile dünyadaki standartların hayli üstünde bir tesis olarak kabul ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BeratAlbayrak'ın, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, "Bölgesel krizlerden, kaynak ülkelerde yaşanabilecek kesintilerden ve anlık arızalardan etkilenmeyecek bir doğalgaz altyapısı hedefliyoruz" diyerek işaret ettiği o altyapıda hedeflenen ilk faz Hatay Dörtyol FSRU ile tamamlanmış oldu.
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