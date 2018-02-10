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Kesintisiz doğalgaz altyapısı tamam

Bakanlığı’nın hizmete aldığı ünitesi ile doğalgazda rekor talepleri bile karşılayacak duruma geldi.

Kesintisiz doğalgaz altyapısı tamam
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın BOTAŞ bünyesinde hizmete aldığı Hatay Dörtyol FSRU (Sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma ünitesi) Terminali ile rekor tüketim taleplerini, sistemde yaşanacak arıza veya bir ülkeden kaynaklanan kısıntılardan etkilenmeden doğalgaz talebini karşılayabilecek altyapıya ulaştı.

MİLLİ ENERJİ POLİTİKASI
263 bin metreküp LNG depolama kapasitesi ile dünyanın en büyük depolama kapasitesine sahip FSRU tesisi olan Dörtyol FSRU, asgari 15 milyon, azami 20 milyon santimetreküp günlük gazlaştırma kapasitesi ve gaz formundaki 167 milyon santimetreküp LNG miktarı ile dünyadaki standartların hayli üstünde bir tesis olarak kabul ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, Milli ve Maden Politikası kapsamında, "Bölgesel krizlerden, kaynak ülkelerde yaşanabilecek kesintilerden ve anlık arızalardan etkilenmeyecek bir doğalgaz altyapısı hedefliyoruz" diyerek işaret ettiği o altyapıda hedeflenen ilk faz FSRU ile tamamlanmış oldu.

■ Barış ŞİMŞEK
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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