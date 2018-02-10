Evlenene 15 bin TL

Bankada birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara verilen devlet katkısı artacak. Azami tutar 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkacak. Ayrıca çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek Köyüne
BANKADA açtığı 'çeyiz hesabı'nda3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilkevliliklerini yapanlara devlet katkısı getirenuygulama, daha cazip hale getiriliyor. Çeyizhesabında devlet desteği artırılıyor. AileBakanlığı'nın yasal düzenlemenin ardından18 Nisan 2016'da başlattığı uygulama, çeyizhesabındaki birikim tutarının maksimumyüzde 20'si kadar, 5 bin lirayı geçmeyecekşekilde devlet katkısı verilmesini içeriyordu.Meclis'te görüşmeleri devam eden torbayasa tasarısıyla azami yüzde 20 olan devletkatkısı oranı yüzde 25'e çıkarılacak.Maksimum devlet katkısı tutarı da 5 binliradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek.Çiftler uygulamadan yararlanıp tutarı ikiyekatlayabilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.