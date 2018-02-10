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Evlenene 15 bin TL

Bankada birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara verilen devlet katkısı artacak. Azami tutar 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkacak. Ayrıca çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek Köyüne

Evlenene 15 bin TL
BANKADA açtığı 'çeyiz hesabı'nda 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı getiren uygulama, daha cazip hale getiriliyor. Çeyiz hesabında devlet desteği artırılıyor. Aile Bakanlığı'nın yasal düzenlemenin ardından 18 Nisan 2016'da başlattığı uygulama, çeyiz hesabındaki birikim tutarının maksimum yüzde 20'si kadar, 5 bin lirayı geçmeyecek şekilde devlet katkısı verilmesini içeriyordu. Meclis'te görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısıyla azami yüzde 20 olan devlet katkısı oranı yüzde 25'e çıkarılacak. Maksimum devlet katkısı tutarı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek. Çiftler uygulamadan yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek.
  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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