2 milyar dolarlık düğün pazarı
Türkiye, dünya jet sosyetesinin düğün tercihinde ilk 10’a girdi. Milyon dolarlık Hint düğünleri ilk sırada yer aldı. 5 yıl içinde Türkiye düğün pazarı 2 milyar doları bulacak
TÜRKİYE İLK 10'DA
Wedding Group Turkey Genel Müdürü Birol Gören, bu yıl 500 uluslararası düğünün ülkemizde gerçekleştirileceğini ve yaklaşık 50 milyon dolar turizm geliri hedefine ulaşılacağını söyledi. Türkiye'de ortalama düğün gelirinin 40-50 bin dolar arasında değiştiğini belirten Gören, 5 yıl içinde 20 bin düğüne ve ortalama 2 milyar dolar döviz girdisine ulaşılabileceğini kaydetti. Türkiye'nin bugün için uluslararası düğün tercih edilen ülkeler arasında ilk 10'da yer aldığını anlatan Gören, amaçlarının kısa sürede ilk 3 ülke girmek olduğunu ifade etti. Ülkemizin en çok İngiltere, İran, Lübnan, Kanada, Hindistan, BAE, Katar ve Ürdün'den talep aldığını vurgulayan Gören, "Daha çok İstanbul'da deniz manzaralı lüks yalılar, Bodrum ve Antalya'da ise lüks resort oteller düğün için tercih edilen mekanlar oluyor" dedi.
TANITIM ATAĞI BAŞLATILDI
En büyük hedeflerinin düğün turizminin bir turizm çeşidi olarak kabul edilerek daha profesyonel bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak olduğunu belirten Birol Gören, konuyla ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na proje hazırladıklarını ifade etti. Gören, "Pazar payımızı artırmak için tanıtım atağına geçeceğiz. Kısa zamanda 'Destination Wedding Turkey' isimli web sitesi ve 'Wedding Tourism Turkey' isimli tanıtım kataloğu hazırlayacağız. Buna ilave olarak da İstanbul'da Mayıs'ta 'Düğün Turizmi Zirvesi' gerçekleştireceğiz. Türkiye Düğün Turizmi Platformu kurulması için de çalışmalar yapıyoruz" dedi.
HİNTLİLER ANTALYA'DA1 MİLYON dolar HARCADI
Hindistan'ın önemli işadamlarından Arjun Khatri'nin oğlu Kunal Khatri ile yine işadamı Hiralal Tharwani'nin kızı Shena Tharwani, Antalya'da evlendi. 3 gün 3 gecelik yılın ilk Hint düğünü, Belek'teki 5 yıldızlı otellerden birinde, gelinin dört kişinin taht üzerinde taşınmasıyla başladı. Gelin Tharwani, taht üzerinde, damat Khatri ise kendisine eşlik eden dansözlerle dans ederek düğün alanına geldi. Sabahın ilk saatlerine kadar sınırsız yiyecek, içecek servisi yapılan ve hiçbir masraftan kaçınılmayan düğünün 1 milyon dolara mal olduğu belirtildi.
Özlem KAMER TERCANLI
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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