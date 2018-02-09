Yüzde 49’u satılık

İstanbul Sabiha GökçenUluslararası Havalimanı (ISG)CEO'su Ersel Göral, Malezyalıhissedar MalaysiaAirports HoldingsBerhad'ın bir çıkış niyetiolmadığını belirterek,"Çünkü Malezyalılarburayı Avrupa'ya açılankapıları olarak görüyor.Bölgedeki yeni fırsatlarabakıyorlar. Yüzde 51kendilerine kalacakşekilde yüzde 49'a kadarhisse satışı olabilir. Buyüzde 10 da olabilir yüzde20 de olabilir. Belki hiç deolmayabilir" dedi. 'Road show'açıkacaklarını söyleyen Göral,"Bir short list oluşturacağız. Şuan havalimanının değeri ile ilgiliçalışma yapılıyor" diye konuştu.Göral, potansiyel alıcınınsektör içinden ya da dışındanolabileceğini, özel fonların dahisse alımı ile ilgilenebileceğiniifade etti. ISG'ninkapasitesinin Haziran'da41 milyona, yatırımlarıntamamlanmasınınardından 65 milyonaçıkacağını hatırlatanGöral, "3'üncü havalimanıda bizi çok olumlu yöndeetkileyecek. Metronunda gelmesiyle tam birşehir havalimanı olacağız.Çift haneli büyüyeceğiz.EBİTDA marjımız da şu an yüzde30 civarında" dedi. Göral, DHMİtarafından yapımı devam eden3 bin 500 metrelik 2'nci pistinHaziran'da devreye alınacağını,kendilerinin de ISG olarakterminal genişletme çalışmasıyaptığını belirtti.
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