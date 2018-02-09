Yüzde 49’u satılık

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG) CEO'su Ersel Göral, Malezyalı hissedar Malaysia Airports Holdings Berhad'ın bir çıkış niyeti olmadığını belirterek, "Çünkü Malezyalılar burayı Avrupa'ya açılan kapıları olarak görüyor. Bölgedeki yeni fırsatlara bakıyorlar. Yüzde 51 kendilerine kalacak şekilde yüzde 49'a kadar hisse satışı olabilir. Bu yüzde 10 da olabilir yüzde 20 de olabilir. Belki hiç de olmayabilir" dedi. 'Road show'a çıkacaklarını söyleyen Göral, "Bir short list oluşturacağız. Şu an havalimanının değeri ile ilgili çalışma yapılıyor" diye konuştu. Göral, potansiyel alıcının sektör içinden ya da dışından olabileceğini, özel fonların da hisse alımı ile ilgilenebileceğini ifade etti. ISG'nin kapasitesinin Haziran'da 41 milyona, yatırımların tamamlanmasının ardından 65 milyona çıkacağını hatırlatan Göral, "3'üncü havalimanı da bizi çok olumlu yönde etkileyecek. Metronun da gelmesiyle tam bir şehir havalimanı olacağız. Çift haneli büyüyeceğiz. EBİTDA marjımız da şu an yüzde 30 civarında" dedi. Göral, DHMİ tarafından yapımı devam eden 3 bin 500 metrelik 2'nci pistin Haziran'da devreye alınacağını, kendilerinin de ISG olarak terminal genişletme çalışması yaptığını belirtti.