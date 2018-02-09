Yabancının ilk tercihi İstanbul

Türkiye İstatistikKurumu tarafından açıklananKonut Satış İstatistikleriAralık 2017raporuna göre, Türkiyegenelinde yabancılara 22bin 234 konut satıldı. Türkiye'deyabancılara gayrimenkulsatışı yüzde 22arttı. Yabancılara yapılankonut satışlarında 2017'deilk sırayı 8 bin 182 konutile İstanbul, ikinci sırayı 4bin 707 konut ile Antalyaaldı. Antalya'yı bin 474 ileBursa ve bin 79 konut satışıile Yalova takip etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.