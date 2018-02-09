;
Yol Durumu
  1. Yatırım yapan başımızın tacı
  2. Beyoğlu ihya oluyor

Yabancının ilk tercihi

Yabancının ilk tercihi İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Konut Satış İstatistikleri Aralık 2017 raporuna göre, Türkiye genelinde yabancılara 22 bin 234 konut satıldı. Türkiye'de yabancılara gayrimenkul satışı yüzde 22 arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2017'de ilk sırayı 8 bin 182 konut ile , ikinci sırayı 4 bin 707 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı bin 474 ile ve bin 79 konut satışı ile takip etti.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar