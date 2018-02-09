Sanayi üretiminde 7 yılın zirvesi

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8.7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise 2017 Aralık'ta, Kasım ayına göre yüzde 0.9 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de Aralık 2017'de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 artış kaydedildi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, sanayi üretiminin Aralık 2017'de yüzde 8.7 artışla aynı dönem itibarıyla son 7 yılın en yüksek oranına ulaştığını belirterek, "Sanayi üretiminde gözlenen bu güçlü ivme, 2018 yılı büyüme beklentilerini yukarı çekmektedir" dedi.
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