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Her işçiye 9 bin 378 TL

Yeni alınan her elemanın üzerinden tüm vergi ve primlerini devlet ödeyecek. İşçi başına destek yıllık 9 bin 378 lirayı bulacak. 2 sektörde ise destek daha fazla olacak.

Her işçiye 9 bin 378 TL
Meclis maratonu süren torba tasarı özellikle teşvikleriyle ilgili çok önemli düzenlemeler içeriyor. Tasarıya göre; 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde işe alınan yeni elemanlar için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviği verilecek. Hesaplama brüt üzerinden yapılacak. Destek işçi başına aylık 781,54 lirayı bulacak. Yıllık destek de 9 bin 378 lira olacak. İmalat ve bilişim sektöründeki işyerlerinde ilave işe alınacaklar için ise hesaplama prime esas kazanç tutarları üzerinden yapılacak. Yani işe alınan işçinin kaç lira brüt maaşı varsa ona göre teşvik olacak. Böylece aylık teşvik miktarı brüt asgari ücreti, yani 2 bin 29 lirayı bulacak. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 18 ay olarak belirlenecek.
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