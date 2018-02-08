Kimsesiz gençler memur olacak

Aile Bakanlığı'nca hazırlanan ve torba yasa tasarısı içerisinde Meclis'e sevk edilen düzenleme ile devlet koruması altında, yurtlarda büyüyen gençlere, kamu kuruluşlarında aldıkları eğitimlere uygun kadrolara yerleştirilme ve reşit olduktan sonra 5 yıl içerisinde kamuya başvuruda bulunma hakkı tanınacak. Reşit olma sebebiyle hakkındaki korunma/ bakım tedbiri kararı sona eren gençler, 5 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak için başvurabilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.