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Kimsesiz gençler memur olacak

Kimsesiz gençler memur olacak
Aile Bakanlığı'nca hazırlanan ve torba yasa tasarısı içerisinde Meclis'e sevk edilen düzenleme ile devlet koruması altında, yurtlarda büyüyen gençlere, kamu kuruluşlarında aldıkları eğitimlere uygun kadrolara yerleştirilme ve reşit olduktan sonra 5 yıl içerisinde kamuya başvuruda bulunma hakkı tanınacak. Reşit olma sebebiyle hakkındaki korunma/ bakım tedbiri kararı sona eren gençler, 5 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak için başvurabilecek.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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