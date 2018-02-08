Gündemimizde yeni zam yok

Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek, kısa vadedehedeflerinin enflasyonu tekhaneye indirmek olduğunubelirterek, "Oraya doğrugidiyoruz. Hedefimiz ortavadede yüzde 5 hedefineyaklaştırmak, uzun vadede yüzde1-3 aralığına çekmek" dedi."Yeni zamlar kapıda olacak mı?"şeklindeki soru üzerine Şimşek,"Gündemimizde yeni zam diyebir şey yok. Tam aksine kamumaliyesinde alan olduğu ölçüdeidari fiyatları düşürmekistiyoruz" diye konuştu.
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