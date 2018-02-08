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Gündemimizde yeni yok

Gündemimizde yeni zam yok
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kısa vadede hedeflerinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu belirterek, "Oraya doğru gidiyoruz. Hedefimiz orta vadede yüzde 5 hedefine yaklaştırmak, uzun vadede yüzde 1-3 aralığına çekmek" dedi. "Yeni lar kapıda olacak mı? "şeklindeki soru üzerine Şimşek, "Gündemimizde yeni zam diye bir şey yok. Tam aksine kamu maliyesinde alan olduğu ölçüde idari fiyatları düşürmek istiyoruz" diye konuştu.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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