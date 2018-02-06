Tanesi 10 kilosu 600 lira

Sıcak günleri özleten erik, yüksek fiyatı ile cep yakıyor. Şili'den getirtilen erikler, Eskişehir'deki tezgahları süslüyor. Ancak eriklerin fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamıyor. Çünkü Şili eriğinin tanesi 10 lira, kilosu ise 600 liradan satılıyor. Pazarcı esnafından Emin Özkaya, "Eriğin tanesi 10 liraya geliyor. Özellikle hamileler çok alıyor. Müşterilerimizin arasında sadece Eskişehirliler değil diğer illerden vatandaşlar da bulunuyor. Erik bize Şili'denpaket hesabı geliyor. Biz depaket başına kargo masrafıve kendi karımızı koyuyoruz.O da 2 veya 3 lira gibibir rakam oluyor. Bizimkazancımız yok. Kamu hizmetiyapıyoruz" açıklamasını yaptı.
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