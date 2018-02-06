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Tanesi 10 kilosu 600 lira

Tanesi 10 kilosu 600 lira
Sıcak günleri özleten , yüksek fiyatı ile cep yakıyor. Şili'den getirtilen erikler, 'deki tezgahları süslüyor. Ancak eriklerin fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamıyor. Çünkü Şili eriğinin tanesi 10 lira, kilosu ise 600 liradan satılıyor. Pazarcı esnafından Emin Özkaya, "Eriğin tanesi 10 liraya geliyor. Özellikle hamileler çok alıyor. Müşterilerimizin arasında sadece Eskişehirliler değil diğer illerden vatandaşlar da bulunuyor. Erik bize Şili'den paket hesabı geliyor. Biz de paket başına kargo masrafı ve kendi karımızı koyuyoruz. O da 2 veya 3 lira gibi bir rakam oluyor. Bizim kazancımız yok. Kamu hizmeti yapıyoruz" açıklamasını yaptı.
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