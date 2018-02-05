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Fiyat farkına '' çözümü

Fiyat farkına borsa çözümü
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gıda enflasyonunun düşürülmesine katkı sunacak ve piyasanın fiyat istikrarı içerisinde dengelenmesini sağlayacak ürün ihtisas sının en kısa sürede faaliyete geçeceğini açıkladı. Sistemin depolamaya uygun, standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretinin gelişmiş ülkeler düzeyindeki modern altyapılarda yapılmasını ve sağlıklı ortamlarda depolanmasını amaçladığını vurgulayan Şimşek, ürün senetleriyle ticaretin kolaylaşacağını, üretici, tüccar ve sanayicinin teşvik edileceğini kaydetti. Dönemsel ortaya çıkan fiyat dalgalanmalarının önüne geçecek borsanın tarla ile piyasa fiyatı arasındaki dengesizlikleri gidereceğini belirten Şimşek, "Arzın bol olduğu dönemlerde, ürünlerin sağlıksız şekilde depolanıp, tüketicilere yüksek fiyattan satılması önlenecek" dedi
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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