Fiyat farkına borsa çözümü

Başbakan Yardımcısı MehmetŞimşek, gıda enflasyonunundüşürülmesine katkı sunacak vepiyasanın fiyat istikrarı içerisindedengelenmesini sağlayacak ürünihtisas borsasının en kısa süredefaaliyete geçeceğini açıkladı. Sistemindepolamaya uygun, standardizeedilebilen temel ve işlenmiş tarımürünlerinin ticaretinin gelişmiş ülkelerdüzeyindeki modern altyapılardayapılmasını ve sağlıklı ortamlardadepolanmasını amaçladığınıvurgulayan Şimşek, ürün senetleriyleticaretin kolaylaşacağını, üretici,tüccar ve sanayicinin teşvikedileceğini kaydetti. Dönemsel ortayaçıkan fiyat dalgalanmalarının önünegeçecek borsanın tarla ile piyasa fiyatıarasındaki dengesizlikleri gidereceğinibelirten Şimşek, "Arzın bol olduğudönemlerde, ürünlerin sağlıksızşekilde depolanıp, tüketicilere yüksekfiyattan satılması önlenecek" dedi
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