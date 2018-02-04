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Turizmci sevindi dönüş başlıyor

döneminde tatile çıkanların ilk tercihi kayak merkezleri oldu. Tesislerde yüzde 90 doluluk yaşandı.

Turizmci sevindi dönüş başlıyor
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri tatilini yüzde 90 doluluk ile geçirdiler. 15 günlük tatili değerlendiren vatandaşlar tesisleri doldurunca turizmcilerin de yüzü güldü. Sadece turistik tesisler değil yoğunluktan esnaf da memnun oldu. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Haluk Beceren, "Uludağ'da doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Geçen yıl da sömestir tatilini güzel geçirmiştik. Bu yıl da güzel geçti. Sömestr tatilinin güzel geçmesi biraz da hava şartlarına bağlı" dedi. Pazartesi okulların açılacak olması sebebiyle birçok tatilci dün ve bugün yollara çıktı. Dönüş trafiği oluşurken havaalanları ve otogarlarda da kalabalıklar göze çarptı. Dönüşün bugün gece boyunca sürmesi ve yoğunluk olması bekleniyor.
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