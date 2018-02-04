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’ta 6. dönem

Pilot’ta 6. dönem
Türk Telekom'un erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT'un 6. dönemi için başvuru süreci başlıyor. 'a katılmaya hak kazanan ekipler 'un sunduğu olanaklarla girişimlerini hayata geçirme fırsatı yakalayacak. Girişimler, başvurularını www. turktelekompilot.com.tr adresi üzerinden yapabilecek.
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