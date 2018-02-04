Elektrik üreten esnaf oluyor
Enerji sektöründe süper teşvikler devreye giriyor. Ürettiği elektriği satanlar esnaf sayılıyor. Küçük LPG dağıtıcılarının ise stok yükümlülüğü kaldırılıyor
YENİLEBİLİR ENERJİYE TEŞVİK: Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi teşvik ediliyor. Konutunda çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve azami 10 kW olan, tesisden ürettikleri elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine satan kişiler, gelir vergisinden muaf esnaf kapsamında sayılıyor.
BİRDEN FAZLA TESİSİ OLAN: Birden fazla üretim tesisine sahip olanların, muafiyetten yararlanabilmeleri için bir yıl içinde tüm tesislerinden üretip satabilecekleri elektrik enerjisi miktarının tespitinde 10 kW'lık sınır göz önünde bulundurulacak. Bu kişilerin belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak.
LPG VE PETROL YATIRIMLARI: Küçük LPG dağıtıcı lisans sahiplerinin stok yükümlülüğünden muaf tutulması öngörülüyor.
KESİNTİSİZ DOĞALGAZ TÜKETİMİ: Sürekli ve kesintisiz doğalgaz tüketimi için uzun dönemli kontrata bağımlı olmayan anlık boru gazı ithalatı ve sıkıştırılmış doğalgaz ithalatı yapılabilecek.
ELEKTRİKTE YÜZDE 60 KAZANÇ
Enerj Bakanlığı'nın, Milli Enerji Politikası çerçevesinde yerli ve yenilebilir kaynaklara ağırlık vermesi, Türkiye'nin elektrik ithalat faturasını düşürdü. Türkiye'nin elektrik ithalatı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 60 azalarak 85 milyon 501 bin dolara düştü. Elektrik ithalatına 2016'da 213 milyon 614 bin 469 dolar ödenirken, geçen yıl bu rakam yüzde 60 azalışla 85 milyon 501 bin 108 dolara geriledi.
Hazal ATEŞ
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
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