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cının maaşı vatandaştan

Bankacının maaşı vatandaştan
Geçen yılki kârları yüzde 31 artan ların gelirlerinin çok büyük kısmını vatandaştan aldığı masraf ve komisyonlardan oluştu. Böylece bankalar vatandaşın cebinden kazanmış oldu. 2017'de bankacılık hizmetlerinden 28 milyar 64 milyon lira gelir elde eden bankalar personeline 24.5 milyar lira ödedi. Böylece bankalarda çalışanların maaşları faiz dışı gelirler yani vatandaşın ödediği masraf ve komisyonlarla karşılanmış oldu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların karının geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 31 arttığını belirterek, "Karları arttıkça daha fazla masraf karşılığı alıyorlar, oysa bankacılık sektörü istihdama katkı vererek ekonominin canlanmasına ve piyasaların daha haraketli olmasına destek olabilir." ifadesini kullandı.
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