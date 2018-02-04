Avrasya’da KDV indirimi başladı

Avrasya Tüneli geçişlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, yüzde8'e düşürüldü. Bakanlar Kurulunun kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'eçekildi. Bu kapsamda Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, küçük araçlarda 21liradan 19 lira 20 kuruşa, minibüsleriçin 31 lira 50 kuruştan 28 lira 80kuruşa inecek.
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