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Avrasya’da indirimi başladı

Avrasya’da KDV indirimi başladı
Avrasya Tüneli geçişlerinde yüzde 18 olarak uygulanan oranı, yüzde 8'e düşürüldü. Bakanlar Kurulunun kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi. Bu kapsamda geçiş ücretleri, küçük araçlarda 21 liradan 19 lira 20 kuruşa, minibüsler için 31 lira 50 kuruştan 28 lira 80 kuruşa inecek.
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