783 milyon lira kira yardımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentsel dönüşüm kapsamında 2017'de 783 milyon 910 bin lira kira yardımı ödendi. Bakanlık, riskli olarak tespit edilen yapılarda oturup kiraya çıkanlara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri aracılığıyla 308 milyon 46 bin lira, İstanbul'daki belediye başkanlıkaları aracılığıyla 281 milyon 804 bin lira, diğer riskli alanlarda ise 41 milyon 402 binlira kira yardımı yaptı. Terörden zarar gören bölgelerde de yatırımlarına devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, terör mağduru vatandaşlara 152 milyon 657bin lira kira yardımı ödedi.
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