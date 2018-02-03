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’un zam şampiyonu salatalık

İstanbul’un zam şampiyonu salatalık
İstanbul Ticaret Odası () tarafından Ocak'ta 'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Buna göre; Ocak ayında perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 111'inde artarken, 50'sinde azaldı, 81'inde ise değişmedi. Bu dönemde perakende fiyatı en fazla artan ür ün yüzde 40.21 ile salatalık oldu. Fiyat artışında salatalığı, yüzde 26.20'yle ütü, yüzde 25'le Boğaz köprü geçiş ücreti, yüzde 21.94'le elektrik süpürgesi ve yüzde 14.81'le mandalina izledi. Ocak'ta fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 18.91 ile kadın eteği oldu.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet-newyork mehmet-newyork

Salatalik nami digeri "hiyar " en sonunda kralligini ilan etti,,artik kimseye " Hiyaragasi" denilemeyecek,,asagilamak icin,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2018 17:23
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