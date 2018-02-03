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Geliri rekor kırdı satışı düştü

Geliri rekor kırdı iPhone satışı düştü
Apple, geçen yılın Ekim-Aralık dönemine denk gelen mali yılın ilk çeyreğinde gelirinin rekor kırdığını, ancak satışlarının gerilediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu dönemdeki gelirin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.7 artışla 88.29 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, bunun firma tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek ciro olduğu vurgulandı. Ayrıca, şirketin 2017 Ekim-Aralık dönemindeki net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.1 artarak 20.06 milyar dolara yükseldi. 'ın iPhone satışları ise yüzde 1.3 düşüşle 77.3 milyona geriledi.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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