Temsa’nın hedefi mega projeler

TEMSA Genel MüdürüHasan Yıldırım, Türkiye'dekimega projelerinelektrikli araçlarla entegrasyonununakıllı şehirvizyonuna büyük katkısağlayacağını belirterek,"Dünyanın en büyükve en modern havalimanıolacak Üçüncü Havalimanıaynı zamandaneden 'dünyanın ilk elektrikli havalimanı'olmasın? Yüzde 100 Türk mühendisliğiürünü araçlarımızla mega projeleri'elektriklendirmeye' hazırız" dedi. Otobüsve midibüs pazarı birlikte değerlendirildiğinde,TEMSA'nın bin 500 adetliksatış ve yüzde 28'lik payla, son 3 yıldırolduğu gibi 2017'yi de lider tamamladığınısöyleyen Yıldırım, cirolarının 2017sonu itibarıyla yüzde 17 artarak 1 milyarlirayı aştığını kaydetti.
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