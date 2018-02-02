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’nın hedefi mega projeler

Temsa’nın hedefi mega projeler
TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye'deki mega projelerin elektrikli araçlarla entegrasyonunun akıllı şehir vizyonuna büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Dünyanın en büyük ve en modern havalimanı olacak Üçüncü Havalimanı aynı zamanda neden 'dünyanın ilk elektrikli havalimanı' olmasın? Yüzde 100 Türk mühendisliği ürünü araçlarımızla mega projeleri 'elektriklendirmeye' hazırız" dedi. Otobüs ve midibüs pazarı birlikte değerlendirildiğinde, 'nın bin 500 adetlik satış ve yüzde 28'lik payla, son 3 yıldır olduğu gibi 2017'yi de lider tamamladığını söyleyen Yıldırım, cirolarının 2017 sonu itibarıyla yüzde 17 artarak 1 milyar lirayı aştığını kaydetti.
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