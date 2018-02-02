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Ocak ihracatı yüz güldürdü

Ocak ihracatı yüz güldürdü
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak'ta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16.3 artarak 12 milyar 198 milyon dolar oldu. Böylece ihracat tarihindeki en iyi 3'üncü Ocak ayı rakamı elde edildi. Miktar bazında ihracat da Ocak'ta yüzde 9.8 yükselişle 9.7 milyon tona çıktı. İhracat verilerini Toyota'nın Sakarya fabrikasında açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin son 12 aylık ihracatının önceki yıla göre yüzde 10.1 artarak 158 milyar dolar olduğunu belirterek, "İnşallah 1-2 ay içerisinde 160 milyar dolar barajını da aşacağız" dedi.
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