Ocak ihracatı yüz güldürdü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)verilerine göre, Ocak'ta ihracat geçen yılınaynı ayına kıyasla yüzde 16.3 artarak 12milyar 198 milyon dolar oldu. Böyleceihracat tarihindeki en iyi 3'üncü Ocak ayırakamı elde edildi. Miktar bazında ihracat daOcak'ta yüzde 9.8 yükselişle 9.7 milyon tonaçıktı. İhracat verilerini Toyota'nın Sakaryafabrikasında açıklayan TİM BaşkanıMehmet Büyükekşi, Türkiye'nin son 12aylık ihracatının önceki yıla göre yüzde 10.1artarak 158 milyar dolar olduğunu belirterek,"İnşallah 1-2 ay içerisinde 160 milyar dolarbarajını da aşacağız" dedi.
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