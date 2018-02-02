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Görme engelliye konuşan

Görme engelliye konuşan baston
Hükümet, engelli dostu ulaşım uygulamalarının geliştirilmesi ve engellilerin erişebilirliğini artırmak için teknoloji odaklı bir çalışma başlattı. Akıllı çalışması ile görme engellilerin bulundukları ortamları tanıtacak konuşan bastonlar engellilerin hizmetine sunulacak. Telefon uygulaması ile entegre edilecek sistemle baston hem kamera hem sensör yardımıyla desteklenerek engelli vatandaşa "Koridordasın", "Önünde koltuk var", "Basamağa dikkat et" gibi sesli uyarılarda bulunacak.


Barış ŞİMŞEK
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