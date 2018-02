Emekliye yeni zam

SSK hem Bağ-Kur hem de memur emekli leri, vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödeme ile ekstra gelir elde ediyor. Her ay, maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme veriliyor. Bu ödeme net maaşlarla birlikte hesaplara yatırılıyor. Geçmişteki vergi iadesi sisteminin yerine getirilen ek ödeme tutar, emekliye ödenen maaş üzerinden belirleniyor.Tutar, düşük maaşlılarda net aylığın yüzde 5'i, diğer emeklilerde ise yüzde 4'ü oranında oluyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Buna göre; bu yılaltında maaşı olanlara net maaşlarının'i kadar ek ödeme veriliyor.üzerindeki maaşlarda ise ek ödeme oranıek ödeme oranlarının artırılmasını gündeme taşıdı. Emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak ödenen ek ödeme tutarlarının yetersiz kaldığını belirten Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı"Ek ödeme oranı en az yüzde 8-9'a yükseltilmeli" dedi. Bu talep hayata geçerse, emekliye her ay maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i yerine yüzde 8'i, yüzde 9'u oranında ek ödeme verilecek. Halen net maaşı bin lira olan emekliek ödeme alırken, bu tutarçıkacak. Maaşı bin 500 lira olan emekliye ek ödeme olarak aydayerinemaaşı 2 bin lira olanayerinemaaşı 2 bin 500 lira olanayerineödenecek. 3 bin lira maaşlı emeklinin ek ödemesi4 bin lira maaşlının ek ödemesi deyükselecek.