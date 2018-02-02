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  1. Ocak ihracatı yüz güldürdü

7 yılın rekoru

7 yılın rekoru
İstanbul Sanayi Odası () Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ocak ayında 55.7'ye yükseldi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "PMI verileri 11 aydır kesintisiz bir şekilde iyileşiyor. İSO İmalat Sanayi PMI Türkiye endeksinin Ocak ayında 55.7 ile 82 ayın zirvesine çıkması, İSO İmalat Sanayi PMI 'un da 55.1 ile 49 ayın en hızlı artışını gerçekleştirmesi, ekonomimizin sanayi ve üretim ağırlıklı bir merkeze doğru oturmakta olduğunun göstergesidir" şeklinde konuştu.
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