7 yılın rekoru

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ocak ayında 55.7'ye yükseldi. İSO YönetimKurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "PMI verileri 11 aydır kesintisiz bir şekilde iyileşiyor. İSO İmalat Sanayi PMI Türkiye endeksinin Ocak ayında 55.7 ile 82 ayın zirvesine çıkması, İSO İmalat Sanayi PMI İstanbul'un da 55.1 ile 49 ayın en hızlı artışını gerçekleştirmesi, ekonomimizin sanayi ve üretim ağırlıklı bir merkeze doğru oturmakta olduğunun göstergesidir" şeklinde konuştu.
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