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’ler dünyaya açılacak

Savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünlere önemli katkılar veren ’lerin ihtiyaç ve tedarik makamlarına, ’deki ana yüklenicilere ve uluslararası dev şirketlere ulaşması için yeni bir organizasyon oluşturuldu.

Kobi’ler dünyaya açılacak
Türk savunma sanayisinin gelişiminde, yerli ve milli ürünlerin üretiminde önemli roller oynayan 'lerin iş bağlantılarının güçlendirilmesi, yurt dışına açılma olanaklarının artırılması için yeni bir organizasyon hayata geçirildi. Yurt ve sınır güvenliği, iç güvenlik, savunma sistemleri konularında uluslararası ve ulusal tüm oyuncuları buluşturan, fuar, konferans ve ikili iş görüşmelerini kapsayan bir etkinlik olarak kurgulanan SEDEC, sektöre yeni soluk getirmeye hazırlanıyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle organize edilen SEDEC, Teknopark Ankara bünyesinde yürüyen, Ekonomi Bakanlığı destekli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında da yer alıyor. Ankara'da, 3-5 Temmuz'da ATO Congresium'da düzenlenecek etkinlik, konusu ve kurgusuyla yenilikler barındırıyor. SEDEC; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve SSM gibi ihtiyaç makamlarını, üreticilerle doğrudan bağlantıya geçirecek. Türk firmalarının, özellikle KOBİ'lerin yetenekleri ve başarıları, yabancı misafirlere yakından tanıtılacak.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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